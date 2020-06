Home Lebenswege Sommer-Lebenswege Paul Chaim Eisenberg

Paul Chaim Eisenberg war seit 1983 Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, seit knapp vier Jahren ist er in dieser Funktion in Pension – nach eigener Aussage in „Halbpension“, da er auf Österreichebene weiterhin für die Kultusgemeinden tätig ist. Nun wurde er 70. Stefan Hauser traf ihn bei den Feierlichkeiten im Brandstätter Verlag, wo zwei seiner Bücher erschienen sind.

Bücher von Paul Chaim Eisenberg im Brandstätter Verlag:

Auf das Leben!

Das ABC vom Glück