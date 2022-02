Paula Nocker ist derzeit als Lucy in der Dreigroschenoper von Bert Brecht und Kurt Weill in den Kammerspielen der Wiener Josefstadt zu sehen. Für diese Rolle hat die junge Schauspielerin auch den österreichischen Theaterpreis Nestroy für Bester Nachwuchs weiblich 2021 erhalten. Sie kommt aus einer Theaterfamilie. Die Eltern, Maria Happel und Dirk Nocker, Schauspielerin und Schauspieler, der Großvater Hanns Nocker, deutscher Kammersänger an der Komischen Oper Berlin. Man muss trotzdem oder gerade deswegen den Mut haben, den eigenen Weg zu finden. Paula Nocker im Gespräch und im gedanklichen Austausch mit Emmanuel Tjeknavorian alias der Klassik-Tjek. Zu den Themen Talent, künstlerische Qualität, Publikum, Musik und/oder Text. Auf der Playliste: der Tenor Hanns Nocker, Alma Deutscher, Sona MacDonald, die Band Methode sowie Grace Jones.

(c) Lalo Jodbauer