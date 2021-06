Home Musica Sacra Sehet, welch eine Liebe…!

Am Sonntag vor dem Hochfest Peter und Paul am 29. Juni bringt die Musica Sacra auf radio klassik Stephansdom das erste Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy, uraufgeführt 1836 beim Niederrheinischen Musikfest in Düsseldorf. Im Rahmen der Kooperation BIBEL hören – lesen – leben des laufenden Bibeljahres bringt Elisabeth Birnbaum eine theologische Einführung zum Werk. Sie ist Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerkes.

