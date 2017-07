Seine Stimme ist unvergessen! Seine unglaubliche Bühnenpräsenz und sein Charisma ebenso. Am 6. September jährt sich der Todestag von Luciano Pavarotti bereits zum zehnten Mal. Aus diesem Anlass wird dem Tenor in einzigartiger Art und Weise gedacht. In der Arena di Verona findet ein großartiges Konzert der Luciano Pavarotti Foundation zu seinem Angedenken statt. Mit dabei sind Plácido Domingo, José Carreras, Angela Gheorghiu, Zucchero und viele mehr.

Universal Music Austria und radio klassik Stephansdom vergeben im Allegro Magazin am 9. August im Rahmen eines Gewinnspiels 2 Karten für dieses einzigartige Ereignis.

Ganz im Sinne Luciano Pavarottis, der einmal sagte: „I would like to be reminded as the man who brought the opera to the masses.“

Tipp: 1. bis 9. September Pavarotti-Schwerpunkt im Allegro Magazin und im Opernprogramm.

(c) Decca/Terry O’Neill