Am 22. Oktober 1968 zum 157. Geburtstag von Franz Liszt wurde der Lisztverein Raiding, die österreichische Lisztgesellschaft, im Festsaal des ehemaligen Gasthauses Drescher, gegründet. Mit einer Festakademie wurde heuer am 22. Oktober der 50. Jahrestag der Gründung gefeiert. Aus diesem Anlass konzertierte der junge ukrainische Pianist Pavel Kachnov in Raiding. Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte aus diesem Konzert.