Im Mai plauderten die Freunde der Wiener Staatsoper mit dem slowakischen Tenor Pavol Breslik. Aktuell singt er den Alfred in Giuseppe Verdis Oper „La Traviata“ an der Wiener Staatsoper, im Oktober geht es in der selben Rolle nach München an die Bayerische Staatsoper. Gestaltung der Sendung: Peter Schweighofer.

(c) Branislav Simoncik