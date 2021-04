Pergolesi: Stabat Mater.

Interpret: Semenzato, Richardot, Ensemble Resonanz, Minasi

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020943052

Auch er ist einer von vielen „was wäre gewesen, wenn“-Komponisten – Giovanni Battista Pergolesi. Was wäre uns noch alles überliefert worden, wenn er nicht viel zu jung, im Alter von nur 26 Jahren, verstorben wäre? Wir können es nur erahnen und uns am bis zu seinem Tod Geschaffenen erfreuen, wie an seinem Stabat Mater, das als seine letzte vollendete Komposition gilt.

Im mittelitalienischen Ort Jesi, nahe Ancona, hat Giovanni Battista Pergolesi das Licht der Welt erblickt. Seine musikalische Ausbildung aber auch seine ersten Aufträge und Anstellungen führten den jungen Musiker jedoch in den Süden nach Neapel. Hier sollte er erste Erfolge aber auch Misserfolge erleben und schließlich, nach einem kurzen Lebensintermezzo in Rom, in Pozzuoli nahe Neapel am 26. März 1736 an der Tuberkulose sterben. Gute fünf Jahre umfasst seine Schaffensphase, in der Pergolesi Meisterwerke in die Welt gesetzt hat, die ihn bis heute vor viele seiner Zeitgenossen stellen. Vor allem auf Grund seines letzten Werkes, seines Stabat Mater für zwei Singstimmen, Streicher und Basso continuo.

Pergolesis Stabat Mater ist ein Werk, bei dem wohl jede Musikliebhaberin und jeder Musikliebhaber eine ganz bestimmte Lieblingsaufnahme hat. Auch ich habe eine solche. Aber Giulia Semenzato und Lucile Richardot sowie das Ensemble Resonanz unter Riccardo Minasi haben das Potenzial, sich an meine neue erste Stelle zu singen und zu spielen. Die beiden Stimmen harmonieren wunderbar miteinander, der dunkel gefärbte Alt von Richardot, an dieser Stelle ja schon öfters äußerst positiv erwähnt, schmiegt sich vibratolos an den eher kräftigen Sopran von Giulia Semenzato an. Viele Interpretationsansätze wirken neu, was Tempo, Rubato und verschiedene Verzierungen betrifft, aber warum sollte Riccardo Minasi auch die die hundertse Stabat Mater Aufnahme im gleichen Duktus machen. Zwei Werke von Angelo Ragazzi und Joan Rossell bieten zu Pergolesis Stabat Mater eine schöne Ergänzung. (mg)