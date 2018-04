Interpret: Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020226926

Bei einer so großen Menge an neuen CDs, die uns wöchentlich erreichen, gibt es immer wieder spannende Literatur und noch spannendere Interpretinnen und Interpreten zu entdecken. Auf die CD Perpetual night mit Mezzo-Sopranistin Lucile Richardot und Arien und Liedern des 17. Jahrhunderts trifft beides zu.

Lucile Richardot hat sich gemeinsam mit dem Ensembleleiter Sébastien Daucé auf die Suche nach einem ganz speziellen Programm begeben. Französisch inspirierte Lieder und Arien aus England des 17. Jahrhunderts, hinausgehend über das bekannte Repertoire von Dowland und Purcell. Und die beiden sind fündig geworden! Bei Matthew Locke und John Blow, die Musikliebhabern auch noch ein Begriff sein werden, aber auch bei Robert Ramsey, William Lawes, John Coprario oder James Hart, die, wenn überhaupt, wohl nur einer kleinen eingeschworenen Gemeinde von „Alte Musik Aficionados“ bekannt sein werden. Hier gibt es sowohl melancholisch getragene Lieder, wie „Care-charming sleep“ von Robert Johnson oder „Amintas, that true hearted swain“ von John Banister zu erleben, aber auch fröhlich-flottes wie „Sing, sing ye muses“ von John Blow oder „Go, happy man“ von John Hilton.

Es ist aber nicht nur das neu entdeckte Programm, das Perpetual night zu etwas Besonderem macht, es ist vor allem die spezielle Stimme von Lucile Richardot, die den Liedern und Arien aus dem 17. Jahrhundert einen interessanten Touch verleiht. Von der Stimmfärbung erinnert Lucile Richardot teilweise eher an Kollegen aus dem Countertenorfach, nur um im nächsten Moment wieder in strahlend feminines Timbre zu wechseln. Das ist schon eine sehr spannende Mischung und gerade für dieses Repertoire wunderbar passend. Für die mehrstimmigen Musikstücke stehen ihr die Mitglieder des Ensemble Correspondances sowohl vokal als auch instrumental um nichts nach. Renaissance at its best, wie der geneigte Engländer sagen würde. (mg)

P.s.: Die CD erscheint im Fachhandel und online am 20. April!