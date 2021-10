In der 236. Sendung von per opera ad astra dreht sich alles um den Außenseiter Peter Grimes. Richard Schmitz bringt Aufnahmen dieser Oper von Benjamin Britten mit Bernard Haitink, Sir Colin Davis und vor allem mit dem Komponisten selbst. In den verschiedenen Rollen des Grimes, der Ellen oder des Balstrode singen Peter Pears, Anthony Rolfe-Johnson, John Vickers, Claire Watson, Felicity Lott, Anthony Michaels-Moore und Owen Brannigan.

