Opernfreunde und -freundinnen haben es derzeit nicht leicht. Trotz eines großen Angebotes an Streamings ist das Live-Erlebnis derzeit nicht bis kaum möglich. Auch das geplante Künstlergespräch mit dem Tenor Yusif Eyvazov musste abgesagt werden. Infolgedessen auch kein Opernsalon mit dem Sänger aus Aserbaidschan, der privat wie künstlerisch an der Seite von Anna Netrebko lebt und arbeitet. Aus der Not eine Tugend machen. Ein geflügeltes Wort in Zeiten der Pandemie. Wir wiederholen in Absprache mit den Freunden der Wiener Staatsoper ein Gespräch, das Haide Tenner am 11. November 2012 im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper mit Kammerschauspieler Peter Matić führte. Viele schöne Erinnerungen an einen großen Künstler, dessen Stimme einzigartig war.

Erstausstrahlung der Sendung: 17. Februar 2013.

