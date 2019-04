Was hat Peter Pan mit Robin Hood oder dem Dieb von Bagdad zu tun? Das erfahren Sie in Gerald C. Stockers nächstem Filmmusik Spezial, das er diesmal gemeinsam mit seinem Sohn Julian für die Hörerinnen und Hörer von radio klassik Stephansdom gestaltet hat. Als Musikverantwortlicher für die kommende Balletturaufführung von Peter Pan an der Volksoper Wien präsentiert er seine ganz persönliche Filmmusikauswahl, die bei der Premiere am 11. Mai Vesna Orlics Choreographie „Peter Pan“ neu zum Leben erwecken wird.

Gemeinsam mit seinem Sohn Julian erzählt Gerald C. Stocker die phantastische Geschichte von Peter Pan und spielt dazu unter anderem Filmmusikausschnitte der beiden österreichischen Komponisten Max Steiner und Erich Wolfgang Korngold, die bis heute zu Recht als Väter des Sound of Hollywood gelten, sowie von Franz Waxman, Miklós Rózsa, Bernard Herrmann und Leroy Anderson.

(c) Peter Pan: Keisuke Nejime, Suzanne Kertész als Peter Pan und Tinker Bell, Volksoper Wien

