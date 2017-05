Der gesamte Mai der Orgel City Vienna ist Peter Planyavsky gewidmet, der am 9. Mai seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Am Muttertag präsentiert Peter Frisée Aufnahmen, die an der Reinisch-Pirchner-Orgel, im Dom zu Brixen entstanden sind. Peter Planyavsky improvisiert über den „Sonnengesang“, über „Unser Leben sei ein Fest“, das „Ave Maria“ und „Ein Haus voll Glorie“.

(c) Deckenfresko von Paul Troger im Brixner Dom (1748-50): Das Engelskonzert