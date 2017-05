Der gesamte Mai der Orgel City Vienna ist Peter Planyavsky gewidmet, der am 9. Mai seinen 70. Geburtstag feiert. Zum Auftakt präsentiert Peter Frisée den Mitschnitt eines Improvisationskonzertes vom 30. September und 1. Oktober 1981 im Dom zu Brixen, in Südtirol. Peter Planyavsky improvisiert an der Brixner Domorgel.

