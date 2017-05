Home Rubato Petra Lang.

Sie gehört zu den führenden Wagner Sopranen unserer Zeit und singt im aktuellen Ring an der Wiener Staatsoper die Brünnhilde: dabei begann Petra Lang ihre Karriere als Mezzosopran! Wie ihre Laufbahn diese aufregende Wendung nahm, wie sie sich für ihr anspruchsvolles Repertoire wappnet und was ihre laufenden Projekte sind, darüber spricht sie live zu Gast im Studio bei Arabella Fenyves. Hören Sie Ausschnitte aus der Ring Produktion an der Wiener Staatsoper, Petra Lang als Cassandra in Les Troyens und andere Hörbeispiele mehr.