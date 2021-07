19. bis 24. Juli 2021 – 16. Woche im Jahreskreis

Wenn Jesus über das reich Gottes spricht, dann verwendet er dazu meist Bilder und Vergleiche aus dem Alltag seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Und so beschäftigt uns diese Woche vor allem der Sämann, der seinen Samen sät. Wird er aufgehen und Frucht bringen? Wie muss der Boden beschaffen sein, damit die Saat wachsen kann? Unter welchen Bedingungen ist der Mensch offen und empfänglich für das Wort Gottes? Wie kann unser Leben gute Frucht hervorbringen und was passiert mit dem Unkraut, das nicht zu vermeiden ist?

Gedanken darüber machen wir uns mit Pfarrer Bernhard Messer. Dass er kein gebürtiger Wiener ist hört man ihm zwar an, aber die Liebe zum Cafehaus und so manch andere Wiener Eigenart hat er lieben gelernt. Man trifft ihn in Lichtental im 9. Bezirk – bei Irmi’s Cafe oder in der Schubertpfarre.

Montag, 19. Juli 2021

Von Zeichen und Wundern.

(Mt 12, 38-42)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.