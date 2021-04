Home Lebenswege Pfarrerin Julia Schnizlein

Seit 1. September ist Julia Schnizlein Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche in Wien. Veronika Bonelli nimmt Sie in dieser Sendung mit auf einen Besuch ins Pfarrhaus in der Wiener Innenstadt. Analoge Begegnungen sind selten geworden in der Zeit der Pandemie. Dass echte Begegnung aber auch online möglich ist, das weiß und nutzte die Seelsorgerin auch schon vor Corona. Ihr Instagram Account ist auch bei vielen Nicht-Pfarrmitgliedern beliebt. Jetzt umso mehr. (#juliandthechurch)

Dass Pfarrerin-Sein aber viel mehr bedeutet als Social Media Kanäle zu betreuen und authentische Predigten zu halten, davon erzählt Julia Schnizlein im Gespräch. Ihre offene und ehrliche Art auch über eigene Fehler und Zweifel zu sprechen ist ermutigend und lässt die Quelle ahnen aus der die Pfarrerin, Theologin, Ehefrau und Mutter schöpft: Eigene tiefe Beziehungen und Freundschaften, die die Seele nähren und der Glaube an die Auferstehung, der uns sagt: Alles wird gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wie sie dieses Glaubenswissen auch durch eine große persönliche Krise getragen hat und wie es ihr gelingt täglich im Kleinen „das Böse durch das Gute zu besiegen“ (Römerbrief 12,21) erfahren Sie hier: