Wie könnte man den Pfingstmontag besser ausklingen lassen, als mit einem Rundgang durch den Quintenzirkel der Klassik-Hits? Gewandert wird von Beethovens C-Dur-Klavierkonzert zu Schuberts G-Dur-Sonate, von Mozarts Krönungskonzert in D-Dur zu einem kleinen Klavierstück, das zwar nicht in A-Dur steht, aber immerhin einen Titel trägt, der mit „A“ beginnt: „A little slow fox with Mary“, eine Bearbeitung von Emmerich Kálmáns Slowfox aus der Operette „Die Herzogin von Chicago“. Ein pianistischer Spaziergang mit Pierre-Laurent Aimard, Gerhard Oppitz, Rudolf Buchbinder, Alexandre Tharaud und Frank Braley.

