Home Schwerpunkt Pflanzen – Schöpfungszeit 3/7.

Grün ist die dritte Woche unserer Schöpfungszeit.

Musiktipp: Alexander Glasunow: Der Wald

Doch auch abseits des Glasunow’schen „Waldes“ grünt und blüht es im Programm der 3. Schöpfungswoche auf radio klassik Stephansdom. Ob „Schneeglöckchen“ (Joh. Strauß Sohn), „Maiglöckchen“ (Mendelssohn) oder „Wilde Rosen“ (Lehár), ob in „Sommernächten“ (Hans Huber) oder in der „Herbstlichen Dämmerung“ (Alfred Alessandrescu) – es lebe die „Natur“ (Dvořák)!

Montag, 16. September, 17:30 Uhr:

Die Sprache der Pflanzen.

Blumen haben Dialekte, Bäume sprechen miteinander. Wie Pfl anzen reden – und was sie uns zu sagen haben. Von Gerlinde Petrić-Wallner.

Mittwoch, 18. September, 17:30 Uhr:

Tee und mehr: Wie Mikrokredite Lebenschancen eröffnen.

In Westen Ruandas organisieren sich Teebauern in den Bergen in einer Kooperative. Durch Landwirtschaftsfinanzierung von „Oikocredit“ können sie ihre Kapazitäten verbessern und damit ihre Familien ernähren. Eine Reportage von Stefan Hauser.

Lastkraftwägen liefern die Ballen mit den frisch geernteten Teeblättern.

Beim Abwiegen der Erntemenge in der Teefabrik Karongi.

Die satten grünen Hügel Karongis bieten beste Voraussetzungen für den Anbau von Tee.

Freitag, 20. September, 17:30 Uhr:

Paradeiserparadies: Erich Stekovics

Der ehemalige Theologiestudent führt in Frauenkirchen das Paradies der Paradeiser. Gestaltung: Stefan Hauser.

Schöpfungszeit nachhören: