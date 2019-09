Home Perspektiven Die Sprache der Pflanzen.

Wie Pflanzen kommunizieren.

Pflanzen können vor Schädlingen warnen und so einander helfen – oder aber andere Pflanzen am Wachsen hindern. Das zeigen neueste Forschungen zur Kommunikation der Pflanzen. Die Botenstoffe der Pflanzen beeinflussen nicht nur andere Pflanzen, sondern auch uns Menschen. Besonders spürbar wird das, wenn wir einen Mischwald betreten, sagt Clemens G. Arvay. Der Biologe und Buchautor hat die Welt der Pflanzen und ihre Botschaften zu seinem Beruf gemacht. Er erforscht die Wirkung des Waldes auf unsere Gesundheit.

Manche Länder haben den Erholungswert der Pflanzen längst erkannt – und institutionalisiert. So hat sich in Japan eine eigene Waldmedizin etabliert. Erkenntnisse rund um das Waldbaden sind Teil der fachärztlichen Spezialisierung an der Universität. Wie kommunizieren Pflanzen eigentlich miteinander? Wie wirken sich Wälder auf unsere Gesundheit aus? Und welche Pflanzenwelten sind besonders heilsam?

Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.

