Dieser Tage gastiert das Philadelphia Orchestra mit seinem Chefdirigenten Yannick Nézet-Séguin im Rahmen ihrer Europa- und Israel-Tournee im Wiener Musikverein. Ursula Magnes begrüßt den Oboisten Jonathan Blumfeld live im Studio um mit ihm über Orchesterkultur, Klangvorstellung, Repertoireauswahl und vieles mehr zu plaudern.

(c) Philadelphia Orchestra: Yannick leads the Orchestra in Schumann’s Fourth Symphony. Photo by Jan Regan