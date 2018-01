Home Rubato Mission Possible.

Tibor Kovac, Vorgeiger der Wiener Philharmoniker, und Mastermind seiner neuen Truppe Philharmonic Five ist live zu Gast bei Ursula Magnes. Im Gepäck hat er die neue CD seines Ensembles, genannt Mission Possible. Was es braucht, um ein kammermusikalisches Feuerwerk zu zünden und gegebenenfalls auch wieder zu löschen, wie die Arrangements entstehen, welches Repertoire erarbeitet wird und welche Ziele Philharmonic Five verfolgen, alles das wird Thema der Sendung sein. Leitmotivisch sozusagen.

(c) Philharmonic Five