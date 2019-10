Philharmonix: Vol. 2.

Interpret: Philharmonix

Label: DG

EAN: 0602508008665

„Alles geht, solange es Spaß macht!“ So lautet die goldene Regel der Philharmonix und wenn man das Programm der neuen CD auch nur kurz überfliegt, scheint den Herren so einiges Spaß zu machen. Von Queen bis Kreisler, von Gershwin bis Mancini, etwas aus eigener Feder und als Reverenz an das nächste Jubiläumsjahr auch ein bisschen Beethoven.

„The Vienna Berlin Music Club“ nennen sich die Philharmonix, als Anspielung auf ihre Orchesterbeschäftigungen bei den Berliner- und Wiener Philharmonikern, wenn auch ihre Musik wohl weniger mit jener in den Clubs der Deutschen und Österreichischen Hauptstädte zu tun hat. Aber dass auch auf Vol.2 die sprichwörtliche Post abgeht und manch Tanzbares dabei ist, war schon im Vorfeld anzunehmen und wurde auch vollauf eingelöst. Ohne Angst und, auf gut Wienerisch, Genierer jedoch mit höchstem Respekt vor dem Original haben sich die Herren Traxler, Bendix-Balgley, Gürtler, Fechner, Ottensamer, Koncz und Rácz wieder auf verschiedene Werke gestürzt und auf unnachahmliche Weise zu ihren Eigenen gemacht.

Don’t Stop me Now heißt es gleich am Anfang, obwohl es ja fast noch nicht einmal richtig begonnen hat. Der Queen Klassiker gibt aber schon die Richtung vor, in die sich auch der Rest des neuen Albums bewegt. Hoch virtuos, temporeich und lebendig und immer mit dem leichten Augenzwinkern, alles nicht ganz so ernst zu meinen. Momente der Entschleunigung sind selten, aber gut gesetzt und erlauben beim Anhören, zwischendurch mal ein bisschen Luft zu holen. Cellist Stefan Koncz und Geiger, sowie im positiven Sinne Gruppenclown, Sebastian Gürtler haben wieder einen Großteil der Arrangements beigesteuert und beweisen erneut, dass ihnen auch das Erfinden eigener Melodien nicht fremd ist. Klanglich wandlungsfähig, mitreißend musiziert und klug zusammengestellt – es geht tatsächlich alles, und macht Spaß! (mg)