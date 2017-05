Im Jänner dieses Jahres feierte der US-amerikanische Komponist Philip Glass seinen 80. Geburtstag. Seinen musikalischen Werdegang könnte man durchaus als Verschlungen bezeichnen, denn obwohl er bereits in seiner Jugend Violine und Flöte erlernte und bereits mit zwölf Jahren in lokalen Orchestern musizierte, studierte er zunächst Mathematik und Philosophie an der University of Chicago, um sich dann schließlich doch zunächst der Zwölftonmusik zu widmen. Über den Umweg Paris und Filmen von Jean Cocteau fand er schließlich Mitte der 50er Jahre einen Zugang zu dieser Kunstgattung, die sich gerade im Umbruch befand. Es sollte jedoch noch einige Jahre dauern, bis sich Philip Glass selbst an seine erste Filmmusikkomposition heranwagen sollte. Mit seinen Werken „Koyaanisqatsi“, „Mishima“, „Kundun“ und „The Hours“ hat er zeitlose Klassiker für das Filmgenre geschaffen. Eine Sendung von und mit Gerald C. Stocker.

Inhalt teilen