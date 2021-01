Home Rubato Philippe Jordan am Pult.

Am Wochenende musiziert der neue Musikdirektor der Wiener Staatsoper Philippe Jordan erstmals in einem Abonnement-Konzert der Wiener Philharmoniker. Am Programm stehen Arnold Schönbergs Verklärte Nacht op. 4 in der Fassung für Streichorchester und Eine Alpensinfonie op. 64 von Richard Strauss. Musikchefin Ursula Magnes darf negativ getestet in den Großen Saal des Wiener Musikvereins und bringt Eindrücke von einem mittlerweile raren Erlebnis.