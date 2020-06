Pianisten-Wettstreit.

Der 1786 zum Priester geweihte Joseph Gelinek (1758-1825) kam über Mozarts Vermittlung als Kaplan und Musiklehrer an den Hof der Kinskys. Später wurde er auch Lehrer am kaiserlichen Hof, machte sich aber auch als Komponist und vor allem als Klaviervirtuose einen Namen. Carl Czerny erinnerte sich an eines der damals üblichen Pianisten-Wettstreite, in dem sich der berühmte Abbé Gelinek mit einem Neuankömmling aus Bonn „duellierte“: Ludwig van Beethoven.

Stimmen: Michaela Krauss-Boneau, Samuel Schwarzmann