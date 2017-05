Home Uncategorized Gesucht: 8 Geiger für „The Piano Guys“.

radio klassik Stephansdom und The Piano Guys suchen 8 Geiger für die große Show am 12. Juni in der Stadthalle.

The Piano Guys aus den USA gelten seit Jahren als die Youtube-Sensation überhaupt. Kein anderes Quartett löst mit seinen selbst produzierten Musik-Videos solche Begeisterungsstürme aus wie diese vier Künstler aus dem US-amerikanischen Utah. Ihre Videos wurden bis heute von über einer Milliarde Viewern gesehen. Im Juni 2017 sind The Piano Guys mit ihrer „Uncharted“-Tour am 12. Juni live in Wien zu erleben.

Aktuell werden 8 Geiger für den Song „Beethovens´s 5 Secrets“ gesucht. Die ausgewählten Musiker werden Live am 12. Juni mit The Piano Guys auf der Bühne stehen. Vorzugsweise Musiker im jungen Alter – Es gibt aber kein Ausschlusskriterium:

The Piano Guys sind ein globales Phänomen, denn mit ihren spektakulären Musikvideos haben sie sich ihre Fangemeinde auf der ganzen Welt erobert. Jedes neue Video und jedes neue Album werden mit Spannung erwartet und auch diesmal haben The Piano Guys mit „Uncharted“ (Sonymusic), das vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, einAlbum geschaffen, mit dem sie neue Wege beschreiten:

Die Single ?Okay? ist schon jetzt ein Kult-Song und wird von Al Van der Beek interpretiert, der sein Debüt als Frontmann und Sänger feiert! Auch ihre jüngsten Hits wie „Fight Song/Amazing Grace“, „A Sky Full of Stars“, „Hello/Lacrimosa“ und „Jungle Book/Sarabande“ erscheinen auf „Uncharted“ erstmalig auf CD und werden auch bei den Konzerten der neuen Tour nicht fehlen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz waren The Piano Guys zuletzt 2013 und 2014 mit insgesamt 25.000 Besuchern auf Tournee und sie erfüllen ihren hiesigen Fans mit den drei Konzerten 2017 nun den Wunsch, sie endlich wieder live auf der Bühne zu erleben.

The Piano Guys, das sind Steven Sharp Nelson, Jon Schmidt, Al Van der Beek und Paul Anderson, die mit ihren selbst arrangierten und komponierten Songs und vor allem mit den selbst produzierten Videos Millionen von Fans weltweit begeistern. Mit ihrem Youtube-Channel und den inzwischen schon 50 eigenen Videos erreichen The Piano Guys über 5 Millionen Abonnenten rund um den Globus.