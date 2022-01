Piazzolla 100.

Interpreten: Rudens Turku & Friends

Label: Prospero

EAN: 0096718849161

Im abgelaufenen Jahr 2021 hat die Musikwelt am 11. März und darüber hinaus den argentinischen Komponisten Astor Piazzolla gefeiert, denn er wäre an diesem Tag 100 Jahre alt geworden. Gegen Ende des Jubiläumsjahres sind noch einige Aufnahmen aus diesem Anlass erschienen, aus denen jene mit dem Geiger Rudens Turku und seinen musikalisch hochkarätigen Freunden heraussticht.

Im Laufe des Jubiläumsjahres zum 100er von Astor Piazzolla sind schon einige großartige CDs mit seinen Werken erschienen. Mal größer besetzt, und mal kleiner. So ist ves auch auf der aktuellen CD des Geigers Rudens Turku, der mit Klavierbegleitung, in erweiterter Kammermusikbesetzung mit Cello, Kontrabass und Bandoneon aber auch mit großem Symphonieorchester musiziert. Rudens Turku and Friends nennt er selbst die Besetzung auf der CD kurz und kann sich glücklich schätzen, dass er Menschen wie den Bandoneon Virtuosen Carel Kraayenhof, den Cellisten Benjamin Nyffenegger, den Pianisten Oliver Schnyder und den jungen österreichischen Kontrabassisten Dominik Wagner seine Freunde nennen kann! Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich auch der erweiterte Freundeskreis mit den Mitgliedern des Württembergischen Kammerorchesters.

„Das ist eine so innige Musik – voll Trauer, Verzweiflung; aber voll von einer Lebensfreude, die von Dunkelheit umhüllt ist.“ Sagt der Geiger Rudens Turku über die Kompositionen von Astor Piazzolla. „In den Ton hineinsinken“ möchte er, die Tiefen des jeweiligen Werkes ergründen und so die vielen Schichten zum Klingen bringen. Und das gelingt ausgesprochen gut. Rhythmisch knackig, mitreißend im Tempo schon der Beginn Le grand Tango, arrangiert für Violine, Cello und Klavier. Danach auch Fuga y Misterio oder Tanguano. Während sich bei den ruhigeren Werken wie der Milonga del ángel, Oblivion oder der Balada para un loco die Soloinstrumente Bandoneon, Violine und Violoncello in eine federweiches Klangbett der Orchesterstreicher legen. Klanglich, besetzungstechnisch und stilistisch äußerst abwechslungsreich hört man mit jedem Ton, dass Rudens Turku diese CD auch persönlich sehr am Herzen gelegen ist. So kann das Jahr 2022, wenn auch mit einem kleinen Rückblick, losgehen! (mg)