Piazzolla-Interpretationen

Gidon Kremer hat Astor Piazzolla niemals perönlich kennen gelernt, aber dennoch mit seinen Aufnahmen stark zur Popularität des großen Meisters des Tango nuevo beigetragen. Viele andere Interpretinnen und Interpreten hingegen, die Chefredakteur Christoph Wellner für seine Geburtstags-Hommage ausgewählt hat, überraschen hingegen: Tomatito, Faltenradio, Tarja Turunen, André Heller u.v.m.

Auch im Tango-Rhythmus gibt es am Ende der Sendung eine Einladung zu einer ganz besonderen CD-Präsentation: Süß und bitter von Ethel Merhaut wird am 16. März im Porgy & Bess dem Publikum vorgestellt. Dem Publikum? JA – wer Interesse an diesem Album hat kann via Livestream live dabei sein! Im Rubato bei Christoph Wellner können Sie vorher schon ein paar Takte hören. Eben auch einen Tango…