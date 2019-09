Interpret: Nikola Djoric

Label: Berlin Classics

EAN: 885470011936

Wer beim Instrument Akkordeon noch an gemütliche Hüttenabende, Geburtstage älterer Semester oder Lagerfeuerromantik denkt, hat in den vergangenen Jahren so einiges verschlafen. Musikerinnen und Musiker wie Richard Galliano oder Viviane Chassot sind weltweit auf den großen Konzertbühnen zu erleben. Umso erfreulicher ist es, dass auch der in Wien lebende Akkordeonist Nikola Djoric ein starkes Lebenszeichen von sich gibt und eine CD präsentiert, die einen neuen klanglichen Blick auf altbekanntes Repertoire ermöglicht.

Nikola Djoric hat die kurze Babypause seiner Duo Partnerin Ana Topalovic, mit der er als Duo Arcord national und international höchst erfolgreich reüssiert, genutzt und hat im Konzertsaal des Liszt Zentrums in Raiding seine neue Solo CD aufgenommen. Unter dem Titel Pictures spielt er darauf sowohl Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung als auch Peter Iljitsch Tschaikowskys Kinderalbum. Gerade den Bildern einer Ausstellung, die in unzähligen Fassungen und noch mehr Einspielungen vorliegen, verleiht er mit seinem Instrument einen neuen klanglichen Charakter, wobei jeder Ton dem Original des Komponisten entspricht.

Nikola Djoric‘ Instrument umfasst einen Tonumfang von fast sieben Oktaven, ähnlich dem Klavier, und bietet mit seinen 22 Klangregistern eine enorme Bandbreite an klanglichen Möglichkeiten. Dazu kommt mit dem Balg eine „Lunge“, die einerseits einen fast unendlichen Atem bereithält, auf der anderen Seite beim Phrasieren im wahrsten Sinne des Wortes ein Ein- und Ausatmen ermöglicht – ein eigenes Arrangement war also nicht nötig und von eintönig kann wahrhaftig keine Rede sein. Virtuos, mit klarer Artikulation und meist einem Zug nach vorne spielt sich Djoric durch den Mussorgsky’schen Zyklus, und gönnt dem Zuhörer so kaum Pausen zum Durchatmen. Spannend, dynamisch abwechslungsreich und höchst virtuos. Zur Entspannung, schenkt uns der Akkordeonist dann noch eine Auswahl aus Tschaikowskys Kinderalbum – simpel, bezaubernd und beseelt! (mg)