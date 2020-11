Blick zurück: Piotr Beczała.

Piotr Beczała wurde vom Straßensänger zum Kammersänger, sagt der Star-Tenor scherzhaft über den Verlauf seiner atemberaubenden Karriere: Der Ausnahmesänger sang einst für Passanten der Wiener Innenstadt und steht heute auf den Bühnen der größten Opernhäuser der Welt. Von der New Yorker Met und Mailänder Scala bis zur Wiener Staatsoper und den Bayreuther Festspielen. Egal ob als tragisch liebender Werther oder gefährlich-verführerischer Herzog in Verdis „Rigoletto“. Piotr Beczała begeistert sein Publikum in jeder Rolle.

Trotz seines unglaublichen Erfolgs ist der sympathische Weltbürger auf dem Boden geblieben: Charmant und frech erzählt er in seiner Autiobiografie „In die Welt hinaus“, erschienen bei Amalthea, von seinem Werdegang, prominenten Kollegen, Probenpannen und eigenwilligen Regiekonzepten, verrät, was Backen mit Premieren zu tun hat, und warum es gerade in Krisenzeiten wichtig ist, konsequent zu sein und gegen den Strom zu schwimmen.

Die Freunde der Wiener Staatsoper öffnen als Alternative zu den vielen absgesagten Künstlergesprächen einen Opernsalon vom 17. Juni 2012.