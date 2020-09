Home Rubato Über das Hören.

Soeben ist durchgedrungen, dass Piotr Beczała 2022 in Bayreuth erstmals überhaupt den Parsifal singen wird. Demnächst erscheint auch seine Autobiografie „In die Welt hinaus“. Ende September singt er für ein Benefiz-Galakonzert für die Wiener Konzerthausgesellschaft in Wien – wo er auch im November einen Liederabend wie gewohnt mit Helmut Deutsch geben wird. Wer ihn als Werther in der Wiener Staatsoper hören möchte, muss sich auch bis November gedulden. Musikchefin Ursula Magnes hat den sympathsichen polnischen Tenor in der dortigen Solistengarderobe getroffen und mit ihm über das Hören gesprochen: auf, hinter und vor der Bühne. Das Hören von Wein, Autos, Städten… Dazu gibt es das aktuell Schönste, was seine Stimme zu bieten hat!