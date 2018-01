Home Operettenfenster Pique Dame.

„Pique Dame“ à la Franz von Suppé? Kein Wunder, dass weder der WDR Rundfunkchor und das Orchester Köln noch der 1945 in Moskau geborene Pult-Chef Michail Jurowski düstere Stimmung aufkommen lassen. Auch die Protagonisten sind flott am Werk, allen voran Wahrsagerin Judith (Anjara Ingrid Bartz), deren Ziehsohn Emil (Tom Erik Lie) und die von Emil geliebte gute Partie Hedwig (Mojca Erdmann). In weiteren Rollen: Anneli Pfeffer als Henriette und Thomas Dewald als Fabian. Was Puschkin wohl zu dieser Version seines Klassikers gesagt hätte?