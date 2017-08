Home Operettenfenster Pique Dame.

Schwere russische Literatur als Operetten-Stoff? Franz von Suppé durfte sich mit seiner Meisterschaft in Wort und Musik an diese Aufgabe wagen… wobei Alexander Puschkins Erzählung von der „Pique Dame“ wenig Pate stand, vielmehr Volksmärchen rund um eine Kartenaufschlägerin. Die Kritik störte sich schon bei der Grazer Uraufführung 1864 an der fehlenden Parallele. Dabei ist die Komposition höchst gelungen. Wie Michail Jurowski am Pult des WDR Rundfunkorchesters beweist. Stimmlich souveräne Unterstützung erhält er von Anjara Ingrid Bartz, Moica Erdmann und Anneli Pfeffer.