Interpreten: Eggner Trio

Label: Gramola

EAN: 9003643991217

Schon in jüngerer Vergangenheit hat sich das Eggner Trio auf CD mit neuer Musik beschäftigt. Damals waren es noch Werke, die das Ensemble selbst in Auftrag gegeben hat. Diesmal ist es wieder Musik neuerer Provenienz, die im Mittelpunkt der soeben bei Gramola erschienenen CD steht, das Œvre für Klaviertrio des Komponisten Werner Pirchner.



Das Eggner Trio, bestehend aus den Brüdern Christoph, Georg und Florian an Klavier, Geige und Cello, feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Bestandsjubiläum. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk haben sich die drei mit ihrer jüngst erschienenen CD mit dem Klaviertrio Gesamtwerk des Tiroler Komponisten Werner Pirchner gemacht. Schon seit Jahren begleitet sie die Musik, des 2001 im Alter von 61 Jahren verstorbenen Pirchner auf den Bühnen im In- und Ausland, daher war es nur eine Frage der Zeit, sich auch auf CD mit diesen Werken auseinanderzusetzen. Und auch, wenn sie Pirchner nicht mehr persönlich kennenlernen durften, ist ihnen seine Musik über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen. So hat es sich im Aufnahmestudio, laut Florian Eggner, auch angefühlt, als „ob sich Werner selber im Raum befände“. Geistreich, teils virtuos und mit hörbarer Spielfreude machen sich die Eggners ans Werk. So schafft es das Eggner Trio, die Tiefen der Musik auszuloten, und den Humor darin, nicht zu kurz kommen zu lassen.

Pirchner selbst war ein Unikum, seine Musik an sich tief in seiner Heimat verwurzelt, doch immer mit offenem Ohr für das Andere, teils kindlich-spielerischer Leichtigkeit und mit Einflüssen diverser Musikrichtungen gespickt und durchzogen. Die Titel und Themen seiner drei Klaviertrios sind nach wie vor zeitgemäß und stellen die philosophischen Fragen nach dem Menschsein, der Heimat und in weitestem Sinne der Zeit. Antworten auf diese großen Fragen kann und will die neue CD des Eggner Trios auch keine geben, aber sie soll, und das war schlussendlich auch Werner Pirchners Gedanke zu diesen Werken, wieder zum Nachdenken darüber anregen.(mg)