Home Rubato Werner Pirchner.

Am 13. Februar 1940 wurde Werner Pirchner in Hall in Tirol geboren. Er war vieles: Jazzmusiker, Komponist, Dichter und Zeichner. „Zappa von Tirol“ für die einen, „orentlicher Anarchist“ für die anderen. Ein „Hundling“, wie es André Heller für den Film D.U.D.A! Werner Pirchner formulierte.

Und vor allem ein pointierter Denker. Er verfügte über eine ganz eigene Art des Aphorismus. Ursula Magnes spricht zum Anlass des vergangenen 80. Geburtstag des Künstlers – Werner Pirchner starb 61-jährig in Innsbruck – mit dem Trompeter Heinrich Bruckner über die Zusammenarbeit mit Pirchner. Dazu Ausgewähltes aus dem PWV – Pirchner Werke Verzeichnis.

(c) ECM Records, Cover zum Album EU – Werner Pirchner