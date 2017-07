Home Konzert am Samstag Pittsburgh Symphony Orchestra Exklusiv!

Am 31. August und 1. September gastiert das amerikanische Pittsburgh Symphony Orchestra mit seinem österreichischen Chefdirigenten Manfred Honeck in Grafenegg. Aus diesem Anlass hat das Orchester radio klassik Stephansdom in Kooperation mit WQED-Radio exklusive Live-Aufnahmen aus der Heinz Hall in Pittsburgh zur Verfügung gestellt.

Zum einen das Buchbinder Birthday Concert vom 28. April dieses Jahres. Das Orchester feierte damit den 70. Geburtstag von Rudolf Buchbinder, der mit dem Orchester Klavierkonzerte von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven musizierte. [mehr]

Sowie eine Aufnahme der Symphonie Nr. 6 „Pastorale“ mit Manfred Honeck am Pult des Pittsburgh Symphony Orchestra. Aufgenommen am 23. Juni dieses Jahres in der Heinz Hall in Pittsburgh. [mehr]