Home Mélange mit Dominique Meyer Pizza, Pasta und das hohe C.

Am 10. Juni lud Aki Nuredini in seinem Restaurant SOLE zur ertsen Live-Mélange mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer, der gemeinsam mit Ursula Magnes durch die Sendung führte. Am Programm standen einige der schönsten und bewegendsten Tenorarien der Opernliteratur. Im Laufe der Sendung kamen unter anderen auch der Hausherr und Überraschungsgast KS Michael Schade zu Wort. Die Stimmung in der Annagasse war dank des unglaublichen Wetterglücks und der aufmerksam begeisterten Gästeschar hervorragend.

Playlist: [mehr]

(c) Nikolaus Stockert, radio klassik Stephansdom