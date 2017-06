Home Mélange mit Dominique Meyer Pizza, Pasta und das hohe C.

Begonnen hat die Geschichte der „Mélange mit Dominique Meyer“ an seinem ersten offiziellen Arbeitstag als Direktor der Wiener Staatsoper. Das war am 1. September 2009. Aufgrund technischer Wartungsarbeiten und das Instandsetzen eines neuen Mischpultes im on air-Studio wurde das Live-Rubato aus dem Produktionsstudio gesendet. Die Begeisterung für Archive und CD-Sammlungen waren Direktor Meyer anzumerken und mündete nach der Sendung in die direkte Frage, ob er sich vorstellen könne einmal im Monat eine eigene Sendung mit Aufnahmen aus seiner Sammlung zu gestalten. Er sagte sofort zu und so ging die erste „Mélange“ am 2. Jänner 2011 als besonderer Neujahrsgruß mit ausgewählter Kammermusik der Wiener Klassik on air. Mittlerweile sind wir bei der 66. Ausgabe angelangt und freuen uns zum angestammten Sendetermin am ersten Sonntag des Monats, von 14-15 Uhr, etwas besonderes hinzuzufügen.

Unter dem Titel „Pizza, Pasta und das hohe C“ wird Direktor Dominique Meyer am Samstag, 10. Juni, ab 11 Uhr das gewohnte Aufnahme-Studio verlassen und im beliebten SOLE von Aki Nuredini live und mit Publikum Lieblingsaufnahmen und seine ganz persönliche „Mélange“ präsentieren.

Mélange mit Dominique Meyer

Samstag, 10. Juni 2017, ab 11 Uhr

LIVE aus dem SOLE!

Annagasse 8, 1010 Wien

www.ristorante-sole.at