Vor 50 Jahren debütierte Plácido Domingo an der Wiener Staatsoper. Als Don Carlo in der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi. Anlass genug für eine große Gala im Haus am Ring und einen Streifzug durch die gigantische Diskografie des wohl vielseitigsten Sängers der Gegenwart. Richard Schmitz zeigt das wahrlich beeindruckende Spektrum der Vielseitigkeit Plácido Domingos.

Inhalt teilen