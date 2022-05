Felix natalis Peter Planyavsky!

Rund um seinen 75. Geburtstag passiert Einiges. Peter Planyavsky, der Kirchenmusiker, der Komponist und Dirigent, der ehemalige Lehrer, der Buchautor, der Kreative – Musikchefin Ursula Magnes versucht in einer Stunde Rubato am Geburtstag alles unterzubringen. Als Hauptwerk und sehr positiv: Peter Planyavsky ist live zu Gast, bevor am Abend sein jüngstes Buch „Greifbarers… und Ungreifbares“ präsentiert wird.

