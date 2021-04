Home Rubato Plattform K&K.

Wer am neuesten Stand sein möchte, sperrt am besten jetzt die Ohren auf: der Geiger Kirill Kobantschenko, Mitglied der Wiener Philharmoniker, hat den Blick über den Tellerrand musikalisch immer schon gewagt. Plattform K&K macht aktuelle Kammermusik, die Wien mit dem Rest der Welt verbindet 🙂 Das Album Vienna is calling you bringt Abwechslung in den Pandemiealltag.

„Musik ist Medizin“ sagte Kirill Kobantschenko per Video Call. Nach seiner Corona Erkrankung erholt er sich zum Glück gut. Und plaudert gern über die Zusammenarbeit mit dem weltweit gefragten österreichischen DJ und Produzenten Parov Stelar anlässlich der virtuellen Eröffnung des neuen Nespresso Ateliers Wien; auf der Wiener Kärntnerstrasse hat die Flagship Boutique auch „in echt“ ihre Tore bereits offen.

Tradition und Crossover sind kein Widerspruch: schon der Ball der Wiener Philharmoniker, wo Kirill Kobantschenko jährlich als DJ auflegt, zeigt, wie es funktioniert!