Zu einer szenischen Uraufführung unter dem Motto „Pleyel lebt“ lädt die Internationale Ignaz J. Pleyel Gesellschaft (IPG) am 8. September 2017. Der Präsident der IPG, Adolf Ehrentraud, ist zu Gast bei Christoph Wellner im Rubato-Studio und erklärt dort unter anderem, was es mit Pleyels Hymne auf den 10. August auf sich hat. Weiters gibt er Auskunft über die vielfältigen Aktivitäten der IPG und berichtet über das im Mai neu eröffnete Pleyel Kulturzentrum in Ruppersthal.