In einer gemütlichen Gegend am Spittelberg im 7. Bezirk liegt das Plutzerbräu. Es wurde im September 2019 wiedereröffnet und wird nun von Andreas Hoppel und seinen Kollegen geführt. Mit 450 Sitzplätzen bietet sich das Plutzerbräu auch für größere Veranstaltungen an und es gibt neben dem Sitzbereich auch einen Barbereich und einen Gewölbekeller.

Die Auswahl an Biersorten ist umfangreich und wird laufend erweitert, sodass Gäste Biere in allen Geschmackssorten finden können. Außerdem gibt es eine reich gefüllte Speisekarte mit herrlicher Wiener Küche.

Plutzerbräu

Schrankgasse 2

1070 Wien

www.plutzerbräu.at