Der Polarmann.

Vor 150 Jahren, am 16. Juli 1872, wurde der norwegische Polarforscher und Seefahrer Roald Amundsen geboren. 1911 erreichte er in einem aufsehenerregenden Wettlauf mit dem Briten Robert Falcon Scott als erster Mensch den geographischen Südpol. 1926 flog er als Erster über den Nordpol. Zum Nationalhelden wurde er schon 1906, als er – ebenfalls als Erster – die Nordwestpassage in der kanadischen Arktis durchquert hatte, die John Franklin und seine gesamte Mannschaft 60 Jahre früher das Leben gekostet hatte. Begleitet wurden seine Expeditionen von großem internationelm Medieninteresse, das Amundsen und sein geschäftstüchtiger Bruder zu nutzen wussten.

Der Historiker und Autor Christian Jostmann erzählt von Licht und Schatten im Leben des Roald Amundsen.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Polposition

Wie haben Roald Amundsen und seine vier Begleiter die Lage des Südpols – quasi die Polposition – bestimmt? Der Historiker Christian Jostmann erklärt es:

Buchtipps

Christian Jostmann: Das Eis und der Tod. Scott, Amundsen und das Drama am Südpol (C.H.Beck)

Christian Jostmann: Magellan oder Die erste Umsegelung der Erde (C.H.Beck)

Eisige Musik zur Sendung

Franz Schubert, Der stürmische Morgen, Nr. 18, und Wasserflut, Nr. 6 aus „Winterreise“ D 911, arr. und gesungen von Daniel Behle mit dem Oliver Schnyder Trio

Edvard Grieg, Solveigs Lied aus der Peer Gynt Suite Nr. 2, gesungen von Borghild Langaard

John Howard Payne und Henry Bishop, Home, sweet home, gesungen Nellie Melba (nach ihr ist übrigens die Eiskreation „Pfirsich Melba“ benannt)

Stan Rogers, Northwest Passage

