Polnische Hochzeit.

Ein heruntergekommenen Gutshof in Polen, ein reicher Fürst, ein junger Freiheitskämpfer, eine falsche Braut, eine schlaue Dienerin, Verwicklungen, Verwechslungen, Liebe und furiose Wortgefechte – das sind die Zutaten für die „Polnische Hochzeit“ von Joseph Beer. 1937 in der Schweiz uraufgeführt, sollte es bis 2012 dauern bis diese muntere Operette auch in Österreich erstmals zu hören sein würde, denn die Aufführung mit Richard Tauber wurde 1938 von den Nationalsozialisten verhindert. Für uns singt Nikolai Schukoff die Rolle des Boleslav, begleitet von Ulf Schirmer und seinem Münchner Rundfunkorchester. In weiteren Rollen: Alexander Kiechle als Stani, Mathias Hausmann als Casimir sowie Martina Rüping und Susanne Bernhard als die tatkräftigen Damen Jadja und Suza.