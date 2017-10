Home Operettenfenster Polnische Hochzeit.

Mit der „Polnischen Hochzeit“ schrieb sich Joseph Beer als „letzter Komponist der Wiener Operette“ in die Annalen der Musikgeschichte. In seiner 1937 uraufgeführten zweiten Operette präsentierte der damals 29jährige eine gelungene Mischung aus „Bettelstudent“, „Polenblut“ und „Gräfin Mariza“, die ein Riesenerfolg wurde – bis die Nationalsozialisten kamen. Das in acht Sprachen übersetzte und in 40 Ländern gespielte Werk wurde so nicht nur zum Abgesang einer ganzen Ära, sondern auch zum Schlusspunkt von Beers eigener Karriere. Nach dem Zweiten Weltkrieg verweigerte er jegliche Aufführung im Angedenken an seine ermordete Familie und an jene seiner beiden Librettisten: Fritz Löhner-Beda und Alfred Grünwald.

Ein 2016 veröffentlichter Mitschnitt der konzertanten Aufführung des Münchner Rundfunkorchesters unter der Stabführung von Ulf Schirmer vom November 2015 zeigt, dass Beers Musik nichts von ihrem Charme und Esprit eingebüßt hat. Im Mittelpunkt: Susanne Bernhard als tatkräftige Suza, die die Männer in bester Operettenmanier nach ihrer Pfeife tanzen lässt, darunter Michael Kupfer-Radecky als Staschek, Friedemann Röhlig als Oginsky und natürlich Mathias Hausmann als Suzas Auserwählter, Gutspraktikant Casimir von Kawietzky.