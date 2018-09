Home Rubato Licht im Dunkeln.

Herbst ist Weinlesezeit. Das weiß der Sohn einer prominenten Weinbauernfamilie aus Grassnitzberg in der Südsteiermark nur zu gut. Seine Leidenschaft für die Musik hat sich während des Wirtschaftsstudiums einfach durchgesetzt. Die Beschäftigung mit Sauvignon Blanc hat der Auseinandersetzung mit Partituren Platz gemacht. Und so kam ein Schritt nach dem anderen. „A light in the dark“ nennt sich die neue CD von Erich Polz mit der Nordwestdeutschen Philharmonie und der Pianistin Sabine Weyer. Sie ist Werken von Dmitri Schostakowitsch gewidmet. Was den jungen aufstrebenden Dirigenten am Werk des russischen Komponisten fasziniert und welche Karriereziele er gerade verfolgt, erfahren Sie im Rubato-Studio. Erich Polz ist live zu Gast bei Ursula Magnes.

(c) Julia Wesely