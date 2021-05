Claudio Monteverdis Opera musicale in einem Prolog und drei Akten L’incoronazione di Poppea sollte noch in dieser Spielzeit an der Wiener Staatsoper herauskommen. In einem Gesamtkunstwerk von Jan Lauwers, das bei den Salzburger Festspielen 2018 Premiere feierte. Das gesamte geistesgeschichtliche Umfeld an der Wende von der Renaissance zum Barock wird in einer der ersten erhaltenen Opern angesprochen. Opernliebhaber Richard Schmitz widmet sich dem Streit zwischen Stoikern und Macchiavellisten auf der Bühne. Er präsentiert Ausschnitte aus sechs Gesamtaufnahmen unter anderen mit Nikolaus Harnoncourt, René Jacobs, John Eliot Gardiner, William Christie, Ivor Bolton und Alberto Zedda.

Erfreuen Sie sich an den wunderbaren Stimmen von Elisabeth Söderström, Anne Sofie von Otter, Daniela Dessì, Danielle Borst, Jennifer Larmore, Anna Catarina Antonacci, Sonya Yoncheva und Kate Lindsey. Es geht um die Rekonstruktion einer der ältesten Opern der Menschheitsgeschichte mit dem wohl schönsten finalen Liebesduett.

(c) Salzburger Festspiele / Maarten Vanden Abeele: L’incoronazione di Poppea 2018: Carlo Vistoli (Ottone), Sonya Yoncheva (Poppea), Dominique Visse (Arnalta), Ensemble