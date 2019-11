Home Rubato Populär & Zeitgenössisch.

Eine Stunde mit populären Orchesterstücken aus Musical, Operette, und Film! Mit dabei ein Abstecher zum Pop und in das Zeitgenössische…Für Abwechslung ist gesorgt. Kürzlich besuchte Boston Pops Chefdirigent Keith Lockhart Wien, eine Stadt, die er bereits als Student kennengelernt hat. Und Komponist Marc Shaiman spricht darüber, wie es ist, brennzlige Themen zu vertonen! Hören Sie unter anderem Ausschnitte aus Sister Act, Mary Poppins, Mary Poppins Returns, The Sound of Music, Operettiges mit Geiger und Dirigent Peter Guth, und vieles mehr.