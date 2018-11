Die klassische Kompositionswelt ist bis heute eher eine Männerdomäne geblieben, was sich leider auch in der Filmmusik widerspiegelt. Umso erfreulicher ist es, dass sich im Laufe der letzen Jahre vereinzelt Komponistinnen mit ihren Scores durchsetzen konnten und zu internationalem Ruhm gelangten. Gerald C. Stocker stellt in seiner bereits 40. Sendung das filmmusikalische Schaffen der britischen Künstlerin Rachel Portman in den Mittelpunkt. Sie gewann 1997 mit der Filmmusik für Jane Austens Film „Emma“ als erste Komponistin überhaupt einen Oscar.



